«Мы планировали, что в апреле-мае 2020 года разовую финансовую помощь в размере 190 манат получат 200 тыс. безработных. Но я считаю, что мы должны увеличить число получателей такой помощи до 600 тыс. человек».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе онлайн совещания с министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром труда, социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

По его словам, такую помощь должны получать социально уязвимые слои населения, лица, которые остались без работы из-за коронавируса, а также лица, которые работали неформально.

Президент поручил увеличить число безработных, которые будут привлечены к общественным оплачиваемым работам.

«Первоначально мы планировали, что число таких рабочих мест в 2020 году будет 37 тыс. Но из-за коронавируса скорректировали эту цифру и увеличили план до 50 тыс. рабочих мест. Однако, я считаю, что до конца текущего года может быть открыто в целом 90 тыс. новых оплачиваемых общественных рабочих мест и ими будут обеспечены безработные», — сказал Ильхам Алиев.

Президент поручил министру труда и социальной защиты населения обеспечить выполнение данных поручений.

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