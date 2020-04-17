Правительство Израиля под председательством Биньямином Нетаниягу в ходе заседания, завершившегося в ночь на 17 апреля, приняло план поэтапного выхода страны из карантина. В совещании приняли также участие представители Совета национальной безопасности (СНБ) и приглашенные эксперты.

Полный перечень постановлений кабинета будет обнародован в субботу вечером, 18 апреля, однако ряд принятых решений уже получил огласку, передает «Девятый канал».

Среди прочего, на первом этапе израильтянам позволят удаляться от дома не на 100, а на 500 метров, а также совместно заниматься спортом (не более 2 человек в группе) с учетом всех требований Минздрава.

Занятия в учреждениях системы специального образования («хинух меухад»), возможно, возобновятся уже на следующей неделе, но по особому графику, который определит Министерство просвещения.

Возобновлять работу детских садов, школ и торговых центров в ближайшее время пока не планируется. В канцелярии премьер-министра подчеркнули, что проект должен еще пройти финальное согласование с министерствами здравоохранения, финансов, экономики и обороны.

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