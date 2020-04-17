В первом квартале 2020 года ВВП Китая упал на 6,8 процента в годовом исчислении, сообщило в пятницу, 17 апреля, Государственное статистическое управление КНР. Агентство AP отмечает, что это крупнейшее снижение ВВП в стране с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992-го, когда начали вести статистку.

К рекордному падению ВВП привело закрытие производств, торговых точек и прекращение туризма вследствие борьбы с эпидемией коронавируса. Эксперты говорят о длительном периоде восстановления экономики. «Я не думаю, что мы увидим реальное восстановление до четвертого квартала или даже до конца года», — цитирует AP экономиста Чжу Чжэньсиня из финансового института Руши в Пекине.

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