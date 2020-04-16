В Барде произошла массовая драка. Инцидент произошел в селе Ковбер.

Жители села Бахшеиш Гулиев и его родственники Заур Гулиев, Ордухан Гулиев, Ага Гулиев, Вагиф Гулиев, Сархан Гулиев, Интигам Гулиев в нетрезвом состоянии нанесли побои односельчанам Адаляту Алиеву, его родственникам Кянану Алиеву, Сардару Алиеву, Айдыну Алиеву, Этибару Алиеву, Эльшаду Сулейманову. Участники драки нанесли друг другу увечья металлическими и древесными предметами, передает АПА.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к лицам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, совершенное группой лиц или повторно.) и 221.3 (Совершение деяний, предусмотренных статьями 221.2 УК, с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества.), три человека задержаны.

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