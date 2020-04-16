Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает Bloomberg. По данным агентства, в мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года, когда был введен существующий механизм их взимания, пишет РБК.

Размер экспортной пошлины на нефть устанавливается на следующий месяц, исходя из средней цены Urals в течение месяца — с середины текущего месяца до середины предшествующего. По данным Минфина России, с 15 марта по 14 апреля баррель Urals стоил в среднем $19,00075, а тонна — $138,7. В результате с 1 мая размер экспортной пошлины составит $6,8 за тонну Urals, или примерно $0,93 за баррель.

В апреле размер пошлины составляет $52 за тонну, или $7,12 за баррель. Таким образом, в следующем месяце ее ставка сократится на 87%.

В то же время ставка пошлины на экспортируемую высоковязкую нефть снизится с $5,2 до $1 за тонну ($0,137 за баррель), а льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения останется нулевой.

Указывая на низкие цены на физических рынках нефти (в начале апреля стоимость барреля Urals на рынке Северо-Западной Европы падала до $10,54, в середине месяца она составляет менее $17), Bloomberg предупреждает, что российскому бюджету предстоит жить в условиях сверхнизких доходов от нефти «и после мая».

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