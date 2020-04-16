В Баку отправлены пять человек, остававшихся под завалами дома в результате взрыва в Масаллы.

Как говорится в сообщении МЧС и Генпрокуратуры, 16 апреля в 07.00 поступила информация о том, что в частном доме жителя села Тезе Алвады Масаллинского района произошел взрыв.

В рамках оперативных мер из под завалов были извлечены три человека, включая двух малолетних детей, и в целом пятеро пострадавших были отправлены в Городскую клинику Баку №5.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками прокуратуры и полиции, а также представителями МЧС, министерства энергетики, специалистами ПО «Азеригаз» и экспертами Центра судебной экспертизы минюста.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

По факту в Масаллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, по неосторожности приведшая к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса АР, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

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