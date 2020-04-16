Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке снизилась на 2,32 доллара США или 10,28%, несмотря на недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. В настоящее время цена барреля нефти марки Azeri Light составляет 20,26 доллара.

Минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована 1 апреля (16,53 доллара), максимальная — в июле 2008 года (149,66 долларов).

Соглашение об ограничении ОПЕК+ было официально подписано 12 апреля, его участники согласились снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в день.

Minval.az