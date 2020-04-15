Вопрос введение комендантского часа не рассматривается.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в настоящее время есть работающие в важных структурах, которые утром уходят на работу и возвращаются вечером. Некоторые злоупотребляют этим разрешением:

«Несмотря на то, что число инфицированных снижается, это не означает, что вопрос решен. Те, кто имеют разрешение, не должны пользоваться этим в нерабочие дни и оставаться дома», — цитирует его слова АПА.

Minval.az