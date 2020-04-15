В Азербайджане выявлены еще 56 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 53 человека, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в нашей стране выявлено 1253 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 404 человек вылечились, 13 скончались, 836 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 75.397 тестов на коронавирус.

Minval.az