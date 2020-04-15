Вынесено решение об аресте представителя одной из коммерческих фирм, нарушившего правила карантинного режима в Гаджигабуле, и умышленно сбившего на своем автомобиле полицейского.

Как сообщает АПА, Гаджигабульский районный суд рассмотрел обращение прокуратуры по делу Эльшада Мамедова, Натига Гусейнзаде и Анара Фаталиева.

Согласно решению, обращение было удовлетворено и в отношении каждого из трех была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

В информации, распространенной пресс-службой Генеральной прокуратуры говорится, что 14 апреля около 12 часов житель Тертерского района Эльшад Мамедов, не подчинившись приказу остановиться, на управляемом им автомобиле марки «Mercedes-Benz» с госномерами 10-ОО-018 умышленно сбил полицейского, несшего службу на территории Гаджигабульского района во время карантинного режима. В результате полицейский получил телесные повреждения.

По факту в Прокуратуре Гаджигабульского района было возбуждено уголовное дело по статьям 139.1.1 (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

В ходе расследования также был установлен факт грубого нарушения карантинного режима двумя пассажирами автомобиля жителями города Баку — Гусейнзаде Натигом Намиг оглу (1975 г.р.) Фаталиевым Анаром Акиф оглу (1981 г.р.). Подозреваемые в данном преступлении Эльшад Мамедов, Натиг Гусейнзаде и Анар Фаталиев были задержаны.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, что Мамедов Эльшад Малик оглу (1984 г.р.), занимал должность заместителя директора в ООО Vəkiloğlu (Patron tumları).

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