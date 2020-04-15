Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила признательность президенту Азербайджана и азербайджанскому народу за солидарность.

На своей в странице в Twitter Зурабишвили прокомментировала освещение Центра имени Гейдара Алиева в Баку в цвета грузинского флага с целью демонстрации поддержки со стороны Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса:

«Сегодня Центр Гейдара Алиева осветили цветами флага Грузии. Благодарю Президента Азербайджана за поддержку. Это одно из лучших проявлений солидарности азербайджанского народа. Вместе мы сильнее!», — написала Саломе Зурабишвили.

Minval.az