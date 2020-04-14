В Мингячевире задержаны люди, устроившие пикник в период особого карантинного режима.

Как говорится в сообщении Шекинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции выявили лиц, которые устроили пикник с участием малолетних детей на территории так называемой «Дороги к морю».

Было установлено, что это жители Мингячевира Натиг Ганбаров, Сархан Насиров, Вюсал Исмаилов, Ниджай Гулиев и Мухаммед Абдуллаев.

В отношении этих лиц по статье 211 Кодекса об административных проступках был составлен протокол и выписан штраф.



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