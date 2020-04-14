Арестован человек, вынудивший детей есть траву и снявший это на видео.

Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Министерства внутренних дел, полковника полиции Эхсана Захидова.

Он отметил, что в результате расследования было установлено, что заставил детей есть траву на приусадебном участке и, сняв это на видео, распространил в социальных сетях житель Шамахинского района Икрам Худиев: «Сразу после распространения в соцсетях кадров, связанных с детьми, было начато расследование, установившее, что это житель Шамахинского района Икрам Худиев. Один из детей – его ребенок, а другой – ребенок его родственника. Икрам Худиев был приглашен в полицию, где у него взяли объяснительную. Он признался, что снял видео ради шутки. Материалы, собранные в его отношении, были представлены в суд на основании соответствующей статьи Кодекса по административным проступкам. Решением суда Икрам Худиев приговорен к 10 суткам административного ареста».

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