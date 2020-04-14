В Гаджигабуле задержан водитель автомобиля, сбивший сотрудника полиции.

Как сообщает АПА, задержаны пассажиры и водитель автомобиля, который сегодня около 12:00 грубо нарушил правила на двух стационарных постах, установленных в связи с карантинным режимом на территории Гаджигабульского района, и сбил сотрудника полиции.

В ходе расследования было установлено, что водитель, совершивший инцидент — житель Тертера Мамедов Эльшад Малик оглу (1984 г.р.), занимающий должность заместителя директора в ООО Vəkiloğlu (Patron tumları). На 60,5-м километре автомобильной дороги Баку-Газах на управляемом им автомобиле марки Mercedes (10 OO 018) он не подчинился требованию сотрудника полиции об остановке транспортного средства на стационарном посту, установленным в связи с особым карантинным режимом и продолжил движение.

Помимо этого, на установленном на 113-м километре магистрали посту он также не подчинился требованию сотрудника полиции об остановке транспортного средства и сбил сотрудника отдела полиции Ширванского района, сержанта полиции Мирзали Мирзу Нофил оглу.

При задержании водителя также были задержаны два пассажира автомобиля, нарушившие карантинный режим — житель города Баку, Гусейнзаде Натиг Намиг оглу (1975 г.р.) и житель города Баку Фаталиев Анар Акиф оглу (1981 г.р.).

При задержании Э.Мамедов разбил заднее стекло автомобиля марки Ford, принадлежащего отделу полиции Гаджигабульского района.

Ведется расследование.

Minval.az