В Литве с начала карантина из-за коронавируса уже 114 деятелям искусства выделены выплаты за творческий простой, сообщили агентству BNS в министерстве культуры республики.

«В начале этой недели добавятся еще 47 решений, поэтому в целом их будет 161», — сказала представитель министерства по связям с общественностью Яна Микулевич.

Среди получивших такие выплаты — актеры, режиссеры, фотографы, художники, танцоры, скульпторы, музыканты и другие.

Выплату в размере минимальной месячной зарплаты (607 евро) они будут получать в течение трех месяцев: апреля, мая и июня. Претендовать на эти выплаты могут лишь лица, обладающие статусом деятеля культуры.

Как пояснила Микулевич, с объявлением карантина были закрыты все учреждения культуры, отозваны мероприятия, поэтому усилились просьбы о выплатах за простой.

В этом году на социальную программу деятелей искусства в целом было выделено 1 млн 642 тыс. евро, но в марте литовский кабинет министров внес дополнительные 2 млн евро. По подсчетам министерства, за период карантина, количество творческих деятелей, претендующих на выплаты за творческий простой может вырасти до 1 100.

На данный момент в Литве зарегистрированы 5 тыс. 202 лица со статусом творческого работника.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в республике составляет 1 тыс. 070, скончались от заболевания 24 человека, вылечились — 101.

Minval.az