Власти Китая санкционировали клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса нового типа. Как сообщил во вторник на брифинге представитель Министерства науки и техники КНР У Юаньбинь, в общей сложности страна приступила к клиническим испытаниям трех вакцин, сообщает ТАСС.

«В настоящее время в Китае одобрено для клинических испытаний три вакцины от коронавируса», — сказал он.

«Среди них самая первая — вакцина на основе аденовирусного вектора, разработанная группой исследователей во главе с Чэнь Вэй, — в конце марта уже завершила первичные клинические испытания. 9 апреля исследовали приступили к набору добровольцев для проведения второй фазы клинических испытаний», — указал У Юаньбинь. Он также подчеркнул, что «это первая в мире вакцина против коронавируса, которая перешла ко вторичным клиническим испытаниям».

В понедельник издание «Пэнпай» сообщило о том, что заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая. Во вторник агентство Синьхуа сообщило о санкционировании клинических испытаний еще одной инактивированной вакцины от коронавируса, разработанной китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech. По данным агентства, клинические испытания этих двух инактивированных вакцин уже начались.

Как указывается в материале, помимо одобренной для клинических испытаний вакцины Sinopharm работает еще над двумя вакцинами от коронавируса: инактивированной и генно-инженерной (рекомбинантной).

17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Она была разработана группой исследователей во главе с генерал-майором Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чэнь Вэй. Она является академиком Академии инженерных наук Китая, директором Института биоинженерии Военно-медицинской академии НОАК и специализируется на биологической и химической защите.

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