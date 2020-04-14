В Баку задержаны продавцы фальшивых купюр, сообщает пресс-служба МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Главного управления по борьбе с наркотиками, 9 апреля на территории Наримановского района при попытке продать условному покупателю 24 фальшивые купюры достоинством 100 манатов (2400 манатов) были задержаны жители города Баку Н.Гадиров, Н.Гусейнов, Э.Абдуллазаде, Дж.Довлетов и М.Усубова.

По факту возбуждено уголовное дело.

Minval.az