За нарушение карантинного режима за сутки в Азербайджане 1503 человек, передвигавшихся на транспортных средствах, были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции.

В целом с 01.04.2020 года на сегодняшний день к административной ответственности за нарушение карантинного режима на автомобильных дорогах республики, в том числе в Баку, привлечены 16483 участника движения.

Minval.az