В Азербайджане создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
В Азербайджане создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Дата: 2020/04/11 14:36
Раздел: Азербайджан
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