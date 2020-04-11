В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, морось, северный ветер днем усилится.

Так, на Абшеронском полуострове ночью — 6-9, днем — 13-18, в Баку ночью — 7-9, днем — 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных территориях снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер днем усилится. Ночью — 5-10, днем — 15-20 тепла, в горах ночью — 0-5 мороза, днем — 3-8 градусов тепла.

Minval.az