Страны ОПЕК+ в субботу, 11 апреля, продолжат переговоры с Мексикой, чтобы убедить ее подписать сделку о сокращении добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на участника дискуссии.

Стороны намерены сильнее надавить на президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и найти новые аргументы снизить добычу сильнее, чем он предлагает.

Мексика оказалась единственной страной из 23 участников встречи ОПЕК+, которая отказалась взять на себя предложенные обязательства. Вместо снижения на 400 тысяч баррелей в сутки — на 23 процента, как и остальные экспортеры — она согласилась пойти только на 100 тысяч баррелей.

Министр энергетики Мексики Росио Нале объяснил, что страна очень долго боролась со спадом нефтедобычи и только в последние годы сумела нарастить ее до нынешних показателей.

Исправить ситуацию попытался президент США Дональд Трамп. В разговоре с Обрадором он пообещал, что американские производители снизят добычу на 250 тысяч баррелей в счет Мексики, а та возместит им ущерб. В каком конкретно виде будет происходить сокращение и как будет возмещен ущерб, стороны не уточнили. Кроме того, несмотря на все обещания Мексика по-прежнему не дала согласие утвердить сделку, которая должна вступить в силу 1 мая.

Minval.az