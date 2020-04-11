В Сумгайыте два брата умерли от отравления спиртом. Так, жители 8-го микрорайона города – братья Смирнов Игорь Михайлович (1972 г.р.) и Смирнов Николай Михайлович (1982 г.р.) вечером пришли во двор одной из больниц и выпили там приобретенный метиловый спирт. Через некоторое время их состояние ухудшилось.

И.Смирнов был отправлен в Сумгайытскую больницу скорой помощи, а его брат Н.Смирнов – в одну из столичных больниц.

Несмотря на усилия врачей, братья умерли от отравления спиртом.

По факту проводится расследование.

Minval.az