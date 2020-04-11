Ученые создали анимационный ролик, чтобы изучить, как далеко вирус может «путешествовать» в помещении, и с обнаружили, как облако капель будет заражать посетителей супермаркета даже после того, как больной человек его покинул. Об этом сегодня, 10 апреля, пишет британский таблоид The Sun, показывая читателям этот «ужасающий видеоролик».

Ученые говорят, что лучший способ избежать заражения вирусом — это держаться подальше от оживленных общественных мест, таких как магазины и вокзалы.

«Старайтесь ходить в такие места как можно реже. Оставайтесь там как можно меньшее время», — приводит газета слова профессора Вилля Вуоринена из Университета Аалто в Финляндии.

В заявлении, сопровождающем видео, исследователи заявили, что предварительные результаты показывают, как аэрозольные частицы, несущие вирус, могут оставаться в воздухе дольше, чем первоначально предполагалось, поэтому важно избегать оживленных общественных мест. Это также снижает риск капельной инфекции, которая остается основным путем передачи коронавируса.

Это исследование было проведено учеными из финского Университета Аалто, Финского метеорологического института, финского Центра технических исследований ВТТ и Финского университета. Специалисты исследовали, как мелкие аэрозольные частицы переносятся в воздухе при выбросе из дыхательных путей при чихании, кашле или даже разговоре.

Они отметили, что «в исследуемой ситуации аэрозольное облако распространяется за пределы непосредственной близости от кашляющего человека и при этом растворяется».

«Однако этот процесс может занять до нескольких минут. Чрезвычайно мелкие частицы такого размера не оседают на пол, а наоборот, перемещаются в воздушных потоках или остаются в воздухе в одном и том же месте», — поясняют исследователи.

Профессор Вуоринен также отметил, что тот, кто заражен коронавирусом, может кашлять и уходить, но затем оставлять после себя чрезвычайно мелкие аэрозольные частицы, несущие коронавирус. Тогда эти частицы могут попасть в дыхательные пути других людей, находящихся поблизости».

«Несмотря на растущее число свидетельств того, что люди могут иметь вирус и не проявлять симптомов, Великобритания и ВОЗ не считают необходимым, чтобы люди носили маски для лица. В Великобритании рекомендуется, чтобы только медицинские работники и волонтеры должны носить защитные маски. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что советники правительства по вопросам здравоохранения не советовали ему менять подход Великобритании к представителям общественности, носящим маски для лица. Он сказал, что существует мало доказательств, подтверждающих, что маски помогают в предотвращении заражения коронавирусом», — указывает The Sun.

Но это ставит Великобританию в противоречие с растущим числом стран, которые начинают советовать своим гражданам носить маски, когда они выходят на улицу, обращает внимание британская газета.

В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) недавно рекомендовали носить тканевую маску для лица в общественных местах, где другие меры социальной дистанции трудно поддерживать. К ним относятся аптеки и продуктовые магазины.

В Марокко существует правительственный приказ носить маски, за неисполнение которого следуют угрозы штрафов и тюремного заключения, напоминает издание.

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