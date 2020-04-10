Россия отказалась признавать поражение в сделке ОПЕК+ по нефти. Уступки, на которые пошла Москва, это не проигрыш: выиграла мировая экономика. Такую точку зрения изложил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны, ее потребители, и мировая экономика в целом», — объяснил он и добавил, что в противном случае мировая экономика погрузилась бы в хаос. Песков добавил, что президент Владимир Путин доволен результатом переговоров.

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