В Азербайджане еще у 65 человек выявлен коронавирус, один скончался, 58 человек выздоровели.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.

Согласно информации, анализы, взятые для выявления коронавируса COVID-19 у гражданина 1960 года рождения, оказались положительными, реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациента с отеком легких и дыхательной недостаточностью, не дали результатов.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен 991 факт заражения коронавирусной инфекцией, 159 человек вылечились, 10 скончались, 822 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 26 из них оценивается как тяжелое, 33 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период были проведены 61342 теста на коронавирус.

Minval.az