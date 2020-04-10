США разрешили Южной Корее оказать гуманитарную помощь Ирану. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что, получив американскую лицензию, Сеул уже в мае сможет возобновить поставки без угрозы попадания под санкции. В первую очередь речь идет о лекарствах и медицинском оборудовании. При этом корейская сторона должна будет проследить, чтобы груз использовался по назначению.

Ранее появлялась информация о том, что США хотят помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом: они могут заблокировать запрошенный Тегераном экстренный кредит МВФ. Источники в администрации уверяют, что высокопоставленные чиновники в Тегеране неоднократно оставляли себе средства, выделяемые на гуманитарную помощь.

Иран — одна из стран, сильнее всего пострадавших из-за коронавируса.

Minval.az