За последние несколько дней в Великобритании ряди других стран произошли поджоги нескольких десятков вышек 5G. Как сообщает Bloomberg, эксперты попытались узнать, кто стоит за этими действиями, и что движет этими людьми.

Специалист по сетям дезинформации Марк Оуэн Джонс из Университета имени Хамада бин Халифа в Катаре проанализировал десятки тысяч твитов, в которых содержится упоминание 5G в связке с распространением коронавируса COVID-19 и пришёл к выводу, что большая часть аккаунтов с такими публикациями проявляет неправдоподобную активность. Он пришёл к выводу, что кто-то создал сеть ботов, которая продвигает конспиролоническую теорию о том, вышки 5G способствуют заражению коронавирусом.

Подобные методы распространения фейковой информации были зафиксированы во время прошлой предвыборной кампании в США. Тогда эксперты заподозрили российское «Агентство интернет-исследований» в продвижении кандидатуры Дональда Трампа с помощью ботов и политической рекламы в соцсетях. О том, что Россия замешана в атаках на 5G, эксперты сейчас не говорят, они пока вообще не знают, какая страна в этом замешана.

Компания Blackbird.AI заметила, что сообщения на тему 5G и коронавируса появляются волнами в больших количествах. Это тоже признак того, что их пишут не живые люди, а запускает кто-то по команде, используя ботов. Благодаря этим сообщениям, действительно стали появляться люди, которые верят в то, что сети 5G негативно влияют на организм и подавляют иммунную систему, из-за чего человеку становить труднее противостоять вирусам.

Конспирологические теории о взаимосвязи 5G и COVID-19 также распространяются на YouTube, однако компания Google, которой принадлежит эта площадка, приступила к блокировке таких видео, отмечает Lenta.ru.

Специалисты обнаружили поддержку теории противостояния 5G на анонимных имиджбордах, в том числе 4chan. Её приверженцы делятся снимками сожжённых вышек и спорят насчёт того, может ли 5G влиять на распространение вируса.

Minval.az