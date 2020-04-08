В период пандемии нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения, как об этом говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции в среду, 8 апреля.

«Как региональный директор я отвечаю на 53 страны-члена ВОЗ, и я скажу вам, нет. Мы до сих пор находимся в острой фазе этой пандемии. Так что это не время для сокращения финансирования», — сказал Клюге.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность не платить взносы в ВОЗ. По мнению Дональда Трампа, ВОЗ вовремя не забила тревогу. Он считает, что организации следовало начать активно действовать на несколько месяцев раньше.

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