Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей распространил сообщение по факту того, что муж облил бензином и поджег жительницу Гянджи Махбубу Вагиф гызы Аббасову (1986 г.р.).

Как говорится в сообщении комитета, для получения информации об инциденте организация обратилась в Исполнительную власть Гянджи. Выяснилось, что из-за обращения М.Аббасовой в суд для развода между сторонами произошел конфликт. Было отмечено, что М.Аббасова уже долгое время живет порознь с мужем в доме своих родителей. 4 апреля С.Аббасов пришел туда и, облив бензином М.Аббасову, поджег ее. Сообщается, что 34-летняя женщина госпитализирована с ожогами и ее состояние удовлетворительное. Совершивший инцидент С.Аббасов привлечен к следствию. По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело, проводится расследование: «По данному факту специалист и психолог, выделенные Исполнительной властью Гянджи, побывал в этой семье для оценки положения детей, находящихся на попечительстве бабушки. Выяснилось, что психологическое состояние детей нормальное и они вместе с родственниками навестили свою мать в больнице. По их словам, С.Аббасов и раньше применял силу в отношении их матери. В настоящее время эта семья находится под контролем комитета и местной исполнительной власти».

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