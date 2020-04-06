Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Среди помилованных — бывший начальник Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майор Акиф Човдаров.

Minval.az