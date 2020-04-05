Житель села Паракенд Лянкяранского района Хамид Багалиев, попытавшийся пройти стационарный пост вблизи села Чайоба Астаринского района, был задержан полицией.

Как говорится в сообщении Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, во время составления протокола об административном правонарушении Х.Багалиев вел себя странно, поэтому был доставлен в Отдел полиции Астаринского района для обыска. В ходе обыска полицейские обнаружили у задержанного почти два грамма наркотического вещества – опиума.

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