В то время как многие страны, такие как Франция и Бельгия, сели на карантин, соседние Нидерланды применили другой подход к пандемии: свободное хождение по улицам с целью достижения коллективного иммунитета против коронавируса. По данным нидерландского Национального института здравоохранения и окружающей среды (RIVM), в четверг число погибших от COVID-19 составило 1339 человек. Такая цифра представляется тревожной для населения, насчитывающего около 17 млн человек и наличия 1150 коек в отделениях интенсивной терапии (в обычное время). Тем не менее, во вторник, 31 марта, премьер-министр Марк Рютте на пресс-конференции объявил, что в стране не будет никаких изменений в политике. Стратегией правительства остается «коллективный иммунитет. Об этом пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Амстердаме Марго Солинас.

«Голландцы продолжают жить почти так, как обычно. Хотя рестораны, бары, кафе и школы закрыты до конца апреля, людей призывают — а не заставляют — как можно дольше оставаться дома», — говорится в статье.

«Я думаю, что решение правительства не лишено смысла, — утверждает Мило Конинг, студент-медик последнего года обучения, который был привлечен для лечения пациентов с коронавирусом в Амстердаме. Он оценил экономическую потерю от тотального карантина и решил, что это не рентабельно. — Смерть не единственное, что заставляет людей страдать».

«Чтобы «коллективный иммунитет» заработал, от 50% до 60% населения должно переболеть коронавирусом, по мнению Яапа Ван Дисселя, директора центра по борьбе с инфекционными заболеваниями RIVM. Решение Марка Рютте было одобрено и большинством парламентариев. Врачи и специалисты тоже согласны с правительством», — отмечает журналистка.

«Иммунитет всегда срабатывал в борьбе против вирусов, у нас есть доказательства, так произошло с вирусом Зика», — сказал доктор Кис Бринкман, иммунолог и специалист по инфекционным заболеваниям.

«При использовании карантина вирус вернется, когда у людей будет право выходить. На данный момент ситуация находится под контролем, и голландцы выполняют инструкции правительства. Например, отделение неотложной помощи в амстердамской больнице OLVG не переполнено, а значит, это разумно», — подтверждает Каз Ван Шилт, врач скорой помощи в OLVG.

«Яап Ван Диссел в среду объявил в парламенте Нидерландов, что » в настоящее время больной пациент передает вирус только 0,3 людям по сравнению с почти 3 людьми в конце февраля», что может означать позитивный ответ на тактику правительства и соблюдение его указаний со стороны голландцев. Но затем уточнил: «Это не значит, что следует начинать смягчать меры, потому что вирус продолжает распространяться». По данным голландской ассоциации интенсивной терапии, некоторые специалисты выражают опасения, поскольку пик заражения ожидается в мае», — пишет Le Temps.

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