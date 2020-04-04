МВД Азербайджана внесло ясность в некоторые вопросы, наиболее часто задаваемые гражданами в связи со специальным карантинным режимом, передает Репорт.

Разрешается ли передвижение на личных транспортных средствах между Баку, Сумгайытом и Абшеронским районом в период действия специального карантинного режима?

Между Баку, Сумгайытом и Абшеронским районом движение автотранспортных средств осуществляется только на основании служебного удостоверения или справки с места работы. Кроме того, разрешение на определенное время можно получить посредством регистрации на портале icaze.e-gov.az и отправив SMS на номер 8103.

Должен ли человек, передвигающийся на основании соответствующего разрешения в период специального карантинного режима, получить дополнительное разрешение на транспортное средство, принадлежащее ему или управляемое им по доверенности?

Граждане, получившие разрешение на выход из дома посредством регистрации на портале İcaze.e-gov.az и отправки SMS на номер 8103, могут воспользоваться личным автомобилем. Для этого не требуется получение дополнительного разрешения. Однако перевозка лиц, не имеющих соответствующего разрешения, в этом автомобиле недопустима, это создает юридическую ответственность.

Обязаны ли граждане, покидающие свои дома в период специального карантинного режима по соответствующему разрешению, надевать медицинские перчатки и маски?

Специальным карантинным режимом не предусмотрена юридическая ответственность за неиспользование медицинских перчаток и масок.

Minval.az