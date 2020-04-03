Минобороны России направит в Сербию 11 самолетов с врачами, вирусологами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает «Интерфакс». Первый самолет уже вылетел в Сербию.

В министерстве заявили, что направят в Сербию 87 военнослужащих, в том числе восемь врачебных бригад и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

В Сербии по состоянию на 3 апреля коронавирусную инфекцию диагностировали у 1171 человек, 31 из них умер.

Minval.az