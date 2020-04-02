2 апреля в историческом календаре Азербайджана сошлись две даты. 27 лет назад, 2 апреля 1993 года, был оккупирован Кельбаджарский район Азербайджана. Тогда по меньшей мере 53 340 человек были вынуждены покинуть родные очаги, 55 военнослужащих и 511 мирных жителей погибли, более трехсот пропали без вести, тысячи получили ранения.

Но сегодня 2 апреля — это прежде всего годовщина разгрома армянских оккупантов в окрестностях высоты Лелетепе в апреле 2016 года. «Апрельские бои продемонстрировали силу нашего государства, армии, единство и патриотизм нашего народа» — такой публикацией поделился президент Азербайджана Ильхам Алиев в годовщину апрельских боев. Результаты той короткой военной кампании действительно оказались впечатляющими, и это еще мягко сказано: освобождена высота Лелетепе и значительные территории по обоим направлениям, ранее оккупированные Арменией. Под огневым контролем Азербайджана оказались стратегические дороги Агдере-Мадагиз. Стало возможным возвращение вынужденных переселенцев в село Джоджуг Марджанлы. Армения потеряла 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, 320 убитых и более 500 раненых «зинворов». Плюс — бегство села Талыш в Нагорном Карабахе почти что в полном составе и тихая паника уже в Иреване.

Но главные итоги апрельских боев — за рамками этого сухого перечисления. Апрель 2016 года еще по горячим следам назвали «военной перезагрузкой» региона. Сейчас об этом в Иреване предпочитают не вспоминать, но в апреле 2016 года бои вспыхнули «с подачи» армянских агрессоров. Тогдашний президент Армении Серж Саргсян, заместитель министра обороны Давид Тоноян (сегодня он возглавляет военное ведомство этой страны) открыто грозили Азербайджану новыми территориальными захватами. А потом перешли от слов к делу: в ночь на 2 апреля армянские агрессоры подвергли прифронтовые населенные пункты Азербайджана интенсивному обстрелу, начали наносить ракетные удары по школам и больницам. Один из снарядов попал в местную мечеть прямо во время богослужения. Шесть мирных жителей, в том числе двое детей, погибли, 26 получили серьезные ранения. Были разрушены сотни жилых домов, нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре. Предположение, что таким образом армянские агрессоры вели артподготовку к новым территориальным захватам — это больше, чем версия. Но вместо территориальных захватов агрессоры получили апрельский разгром, потери в живой силе и технике и, самое главное, жестокий и наглядный урок: расстановка сил уже ничем не напоминает ранние девяностые. Азербайджан не просто «скорректировал» линию фронта, взял под контроль стратегические высоты и отодвинул угрозу от Тертера и Нафталана. Самое главное, наша страна в апреле 2016 года продемонстрировала новую армию — с четкими командными «цепочками», высокой выучкой и боевым духом, вооруженную современным оружием, вплоть до боевых ударных дронов. Именно после апрельских боев военные эксперты начали заново составлять рейтинги военной мощи, где уже Азербайджан опережает Армению на десятки позиций. Как выяснилось, у армяно-азербайджанского конфликта появилось военное решение.

Но есть здесь и еще одна сторона вопроса. Тогда, четыре года назад, после четырех дней боев, азербайджанское наступление было остановлено. В Баку рассчитывали, что по ту сторону линии фронта извлекут уроки из апрельского разгрома, сделают выводы, насколько изменилась расстановка сил, после чего переговоры получат новый импульс — в полном соответствии с закономерностью, которую некогда сформулировал Олжас Сулейменов с трибуны Съезда народных депутатов СССР: «Иногда импульс поступательного движения вперед приобретается после здоровенного пинка в зад».

Но сегодня, в четвертую годовщину апрельских боев, с линии фронта в Карабахе и с государственной границы Азербайджана и Армении вновь приходят драматичные новости. Накануне, 1 апреля, с территории Армении вновь стреляли — под огнем оказались и пограничники, и автомобили на дороге, и крестьяне, которые занимаются сезонными полевыми работами. Обстрел был подавлен ответным огнем, но понятно, что точку ставить рано. Армянские агрессоры продолжают «игру с огнем» и еще ведут «политическую обработку» ОДКБ, стремясь в очередной раз воевать с Азербайджаном чужими руками — секретарь совбеза Армении А.Григорян провел телефонные переговоры с генсеком ОДКБ С.Засем. Насколько результативными они оказались, в Иреване не уточняют (что тоже дает пищу для размышлений).

А это не просто «горячие новости», а весьма неприятный для всего региона тренд. В Армении, увы, никаких ожидаемых выводов из апрельского разгрома не сделали. Более того, рухнули надежды и на то, что продвижению переговоров будет способствовать приход к власти в этой стране «новых армян» в лице Никола Пашиняна — уже послереволюционные власти ведут такую политику, которая грозит разрушить сам по себе переговорный процесс.

А тогда уже становится понятным, что Армения предоставленным Азербайджаном шансом на мирное урегулирование, к сожалению, не воспользовалось. А нынешнее поведение ее властей, и прежде всего победивших «шашлычных революционеров», как бы это помягче, не убеждает, что Армения заслуживает второй шанс.

И вот из этого делать выводы должны уже мы. Уточняя соответствующим образом свои военные планы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az