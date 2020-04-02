Проблема с масками и спиртом в Азербайджане будет решена в ближайшие дни. Минувшей ночью в страну было завезено необходимое сырье для производства масок

Об этом сказал на брифинге глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов .

Minval.az