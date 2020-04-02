Полицейские наряды посредством электронных приборов будут следить за передвижениями каждого гражданина в Азербайджане.

Об этом сказал замначальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев.

По его словам, намереваясь выйти из дома, гражданин, позвонив или отправив на определенный номер сообщение, должен будет объяснить причину этого.

«Структура, в которую поступит данная информация, перенаправит ее на планшеты в органах полиции. Остановив гражданина на улице, сотрудники полиции уже будут знать – разрешено ли ему выходить из дома или нет. Гражданин должен будет сообщить даже о выходе в аптеку или маркет. Данная работа уже завершена, и в ближайшее время общественность будет подробно проинформирована об этом», — передает его слова Тренд.

Minval.az