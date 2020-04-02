Американский композитор и музыкант Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Об этом сообщает Variety.

Ему было 52 года. Последнюю неделю он провел в больнице. Пневмония COVID-19 протекала у него в тяжелой форме, и врачи были вынуждены держать его в медикаментозном сне.

Шлезингер является обладателем трех премий «Эмми», а также получил «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». В 1997 году он был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «То, что ты делаешь».

Музыкант являлся основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy.

Minval.az