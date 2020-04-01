В бакинском поселке вспыхнул крупный пожар.
В Сабунчинском районе Баку, в поселке Бакиханов загорелся рынок, именуемый как Meyvəli Bazar (фруктовый рынок), сообщает 1News.
В данный момент на месте ЧП пожарные бригады МЧС ведут тушение огня.
В бакинском поселке вспыхнул крупный пожар.
В Сабунчинском районе Баку, в поселке Бакиханов загорелся рынок, именуемый как Meyvəli Bazar (фруктовый рынок), сообщает 1News.
В данный момент на месте ЧП пожарные бригады МЧС ведут тушение огня.
Дата: 2020/04/02 0:59
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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