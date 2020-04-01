В бакинском поселке вспыхнул крупный пожар.

В Сабунчинском районе Баку, в поселке Бакиханов загорелся рынок, именуемый как Meyvəli Bazar (фруктовый рынок), сообщает 1News.

В данный момент на месте ЧП пожарные бригады МЧС ведут тушение огня.

Minval.az