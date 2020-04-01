Потеря обоняния и вкуса может быть самым верным признаком заражения новой коронавирусной инфекцией. Таковы результаты исследования, проведенного учеными Королевского колледжа в Лондоне — одного из самых крупных и престижных университетов Великобритании. Специалисты разработали приложение, с помощью которого отслеживали симптомы у британцев.

Согласно полученным данным, почти 60% пациентов, у которых впоследствии выявили COVID-19, говорили о потере обоняния и вкуса. При этом утрату способности распознавать запахи и вкус заметили лишь у 18% людей с отрицательным тестом. Всего приложением воспользовались 1,5 млн пользователей.

Как сообщает Reuters, ученые пошли дальше и создали модель, которая позволяет определить, по какой комбинации симптомов можно точнее спрогнозировать, что человек заражен COVID-19. Среди таких симптомов значатся потеря обоняния и вкуса, высокая температура, постоянный кашель, слабость, диарея, боли в животе и потеря аппетита. Появление проблем с обонянием повышает риск наличия инфекции в организме в три раза, сказал руководитель исследования, профессор колледжа Тим Спектор.

«По нашим данным, в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность заболеть COVID-19 в три раза выше, и поэтому им следует самостоятельно изолироваться в течение 7 дней, чтобы уменьшить распространение заболевания», — указал исследователь.

Minval.az