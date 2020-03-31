Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение так называемых президентских и парламентских «выборов», которые состоялись 31 марта на территории Нагорного Карабаха.

«Результаты этих псевдовыборов не имеют никаких правовых последствий и противоречат нормам и принципам международного права.

Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

Minval.az