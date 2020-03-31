В Австралии ввели ограничительные меры на количество алкоголя, которое можно приобрести за один день, на фоне роста спроса на такие напитки в стране на фоне карантинных мер в связи с новым типом коронавируса, сообщают австралийские СМИ.

Крупные ритейлеры в Австралии согласовали общие правила, которые запрещают продавать более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в одни руки.

Продажи алкогольных напитков стали расти в стране после того, как местные власти закрыли пабы, бары и рестораны в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как и в других странах, рост спроса отчасти связан со временным закрытием баров и ресторанов.

18 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил «чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности».

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