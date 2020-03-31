Для обеспечения безопасности населения с 22:00 31 марта приостанавливается работа Бакинского метрополитена.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Ограничение будет в силе до 20 апреля 2020 года.

Minval.az