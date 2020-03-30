Коронавирус мог распространяться среди людей в течение десятилетий. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, сообщает South China Morning Post.

Исследование, проведенное Кристианом Андерсеном из Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии, Эндрю Рэмбо из Университета Эдинбурга в Шотландии, Иана Липкина из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Эдварда Холмса из Университета Сиднея и Роберта Гарри из Университета Тулэйн в Нью-Йорке Орлеан, было опубликовано в научном журнале Nature Medicine.

«Вполне возможно, что прародитель SARS-CoV-2 попал к человеку, приобретя геномные особенности посредством адаптации во время необнаруженной передачи от человека человеку. После приобретения эти приспособления позволили бы развить пандемию и создать достаточно большой кластер случаев, чтобы запустить систему наблюдения, которая выявила ее», — считают ученые.

Исследование значительно уменьшило, если не исключало, возможность лабораторного происхождения вируса.

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