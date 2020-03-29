Жалоба, поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов в связи с вырубкой деревьев вдоль дороги Гапанлы-Тезекенд Шамкирского района, была рассмотрена на месте сотрудниками местной структуры министерства.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, в ходе осмотра территории был установлен факт вырубки шести тутовых деревьев. Сумма ущерба природе составляет 4500 манатов.

В ходе расследования установлено, что деревья были вырублены жителем села Гапанлы Шамкирского района Рамизом Мусаевым. По факту составлен акт.

Собранные по данному факту документы были направлены в районную прокуратуру для дачи правовой оценки и принятия мер в рамках законодательства.

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