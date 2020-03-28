Сотрудники больницы Университета Джорджа Вашингтона, округ Колумбия, США, выпустили 3D-видео, в котором изобразили легкие пациентов, страдающих от коронавируса, сообщает CNN.

Руководитель отделения грудной хирургии доктор Кит Мортман рассказал, что всего за несколько дней вирус оказывает значительное влияние на органы здорового человека. К примеру, если еще в понедельник мужчина чувствовал себя здоровым и не замечал симптомы коронавируса, то уже к пятнице в его организме произойдут изменения.

На кадрах показано обширное повреждение легких у в целом здорового 59-летнего пациента с высоким кровяным давлением. Области, отмеченные желтым на видео, представляют собой инфицированные и воспаленные части легких, сказал Мортман. Когда легкие сталкиваются с вирусной инфекцией, орган начинает изолировать вирус.

Из сканирования видно, что повреждение не локализовано в одной области, а вместо этого охватывает массивные участки обоих легких, показывая, насколько быстро и агрессивно может распространиться инфекция, даже у молодых пациентов. По словам врача, у пациента со здоровыми легкими не будет желтого на скане.

С тех пор, как пациент серьезно заболел, ему необходим аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы помочь ему дышать, но даже при самых высоких настройках устройство помогает недостаточно. По словам Мортмана, пациенту также нужна другая машина, которая насыщает кислородом его кровь.

Это не 80-летний пациент с ослабленным иммунитетом и диабетом. Помимо высокого кровяного давления, у него нет других серьезных медицинских проблем. Если бы мы повторили снимки 360VR сейчас, есть через неделю, то, скорее всего, заметили бы, что воспаление стало серьезнее.

«Сейчас пациент остается в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

К сожалению, если легкие повреждены до такой степени, заживление может занять длительное время. Приблизительно у 2-4 процентов пациентов с Covid-19 повреждение необратимо. Коронавирус проникает в слизистые оболочки, а затем попадает в легкие. То, как организм пытается это контролировать, — воспаление. Таким образом, вы получаете довольно сильный воспалительный процесс в легких при попытке организма контролировать инфекцию», — объясняет Мортман.

«Воспаление препятствует тому, чтобы легкие были способны оксигенировать кровь и удалять углекислый газ. Это может привести к тому, что пациент задохнется или вдохнет слишком много воздуха, чтобы сбалансировать уровень кислорода и углекислого газа.

Мортман настаивает, что людям стоит прислушиваться к советам по социальному дистанцированию и самоизоляции.

Я хочу, чтобы люди поняли, насколько это серьезно. Многие не понимают, что вирус до сих пор не изучен».

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