Соединенные Штаты выделяют 274 миллиона долларов на борьбу с распространением коронавируса в мире. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. По его словам, деньги будут направлены 64-м наиболее пострадавшим странам для более эффективного противодействия пандемии.

Уточняется, что по 100 миллионов долларов предусмотрено на срочную медицинскую помощь и содействие в борьбе с заболеванием. Остальные деньги пойдут на гуманитарную помощь через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы «способствовать усилиям по реагированию на пандемию», — цитирует Помпео ТАСС.

В посольстве США в Азербайджане заявили, что в рамках данной программы, Азербайджану выделено 1,7 млн. долларов США в виде медицинской помощи.

Minval.az