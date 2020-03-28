«Новые данные показывают, что женщины значительно реже умирают от заражения новым вирусом. Этому есть несколько причин», — пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

«Английские исследователи из инициативной группы Global Health 50/50 опубликовали в среду анализ по данной теме. Данные об умерших распределялись по гендерному признаку в 11 странах. (…) Так, в Италии 71% умерших были мужского пола, в Китае — 64%, в Испании — 65%, в Германии — 63%. При этом женщины не намного реже заражаются вирусом. В Италии женщины составляют 42% зараженных, в Китае — 49%, в Германии — 45%. В Южной Корее и вовсе 61% зараженных — это женщины, однако и там только половина умерших приходится на женский пол».

«Как и во многих вопросах касательно пандемии, на вопрос о том, почему мужчины умирают чаще, нет четкого ответа. Тем не менее, у ученых есть некоторые предположения. С одной стороны, решающую роль играют образ жизни и связанные с ним факторы риска, с другой стороны, важны и биологические различия», — говорится в статье.

«Женщины обладают более сильной иммунной системой, чем мужчины. (…) Одной из предполагаемых причин этого является то, что им приходится переживать нагрузки во время беременности и родов».

«Но биологические предпосылки являются лишь одним фактором повышенной смертности среди мужчин», — пишут исследователи. Как показывают данные из Китая, предрасположенность к тяжелому протеканию болезни Covid-19 повышают различные предсуществующие заболевания. Факторами риска являются сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические заболевания легких и высокое кровяное давление».

«В зависимости от конкретной страны у мужчин риск умереть от Covid-19 может превышать таковой у женщин на 90%», — сказала руководительница проекта Сара Хоукс в интервью телеканалу CNN. Мужчины ведут более рискованный образ жизни, пьют больше алкоголя и чаще употребляют вещества, вызывающие зависимость. Мужчины по-прежнему курят значительно больше женщин. Разница велика именно в Китае: по данным ВОЗ, 40% мужчин регулярно курят, в то время как среди женщин этот показатель выражается однозначной цифрой. Поэтому мужчины также чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. (…) Воспаление легких является дополнительной нагрузкой для ослабленного сердца, (…) и оно не всегда способно с ней справиться».

«Такая тенденция относительно Covid-19 не совсем нова. Исследования, проведенные ранее в отношении заболеваний SARS и MERS, также вызываемых коронавирусами, привели к тем же результатам: уже во время этих эпидемий больше жертв было среди мужчин».

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