Реаниматолог городской больницы Элмхерста записала видео о ситуации в США. Ролик опубликовало издание The New York Times.

Так, врач Эшли Брэй показала, в каких условиях приходится работать врачам в разгар пандемии коронавируса: палаты переполнены, не хватает медицинского оборудования, особенно аппаратов ИВЛ.

У врачей недостаточно средств индивидуальной защиты, из-за чего вирусом уже заразились десятки медиков.

Закончились даже места в морге, из-за чего к больнице пришлось подогнать авторефрижератор, где хранятся тела умерших.

«Это апокалипсис», – цитирует издание Эшли Брэй.

В США, которые вышли на первое место в мире по заболеваемости COVID-19, коронавирусом заразились уже почти 105 тысяч человек. Из них 894 выздоровели, 1707 умерли.

Minval.az