Из-за быстрого распространения COVID-19 в мире Китай временно прекращает въезд для иностранцев, даже если они имеют действующие китайские визы или вид на жительство.

Такие ограничения были введены с полуночи 28 марта.

Это не будет касаться дипломатов и владельцев виз С, которые выдают иностранцам для международной перевозки транспорта. Как долго продлятся ограничения, пока не определено.

«…Иностранные граждане, прибывающие в Китай для осуществления необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или с гуманитарной целью могут подавать заявления на получение виз в посольствах или консульствах Китая. На въезд иностранных граждан с визами, выданными после этого объявления, оно не влияет.

Приостановление – временная мера, которую Китай вынужден принимать в свете вспышки и практики других стран. Китай будет поддерживать тесную связь со всеми сторонами и должным образом будет обмениваться персоналом с остальным миром в особых обстоятельствах», — заявили в министерстве иностранных дел КНР.

Minval.az